سباحة عالمية تموت جراء لسعة قنديل بحر

جهينة نيوز

قتلت لسعة قنديل بحر السباحة الفائزة في عدة مسابقات رياضية «غايا تريماركي»، البالغة من العمر 7 سنوات، أثناء قضاء العطلة على شواطئ الفلبين.

وقالت صحيفة «ميرور»، إن الحادثة وقعت عندما كانت تغطس لجمع قواقع البحر، وبحسب والدتها، هاجمها قنديل بحر من «القناديل المكعبة»، وهذا ما شاهده صيادون محليون كانوا بالقرب منها هي وابنتها.

وصرخت الفتاة عندما لسعها قنديل البحر منادية أمها لكي تنقذها، وتم انتشال الطفلة من المياه على متن قارب ونقلت إلى الشاطئ، لكن أحدا لم يكن باستطاعته تقديم الاسعافات الأولية للطفلة وهي بهذه الحالة.

وتم نقل الطفلة إلى مشفى محلي، حيث أرجع الأطباء سبب وفاتها إلى الحساسية الشديدة نتيجة لسعة القنديل.

وذكرت الصحيفة أن والدة الطفلة «غايا» من الفلبين وأبيها من إيطاليا، وقد فازت في مسابقات السباحة لفئتها العمرية عدة مرات متتالية.