العلم الوطني يرفرف عالياً في سماء إنخل تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة إليها

جهينة نيوز

تم رفع علم الجمهورية العربية السورية اليوم وسط مدينة إنخل بريف درعا الشمالي تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة إليها، وذلك بعد الانتهاء من تأمينها.

وفي تصريح صحفي، قال مصدر عسكري: إن الأهالي تجمعوا في ثانوية الشهيد عقلة الزهرة واحتفلوا بعودة الأمان إلى مدينتهم وتكلل الاحتفال برفع العلم الوطني فوق سماء المدينة. وأكد الأهالي خلال الاحتفال على ضرورة عودة الخدمات بالتوازي مع عودة الأمن والاستقرار إلى المدينة وصيانة شبكات ومراكز الكهرباء والمياه والمركز الصحي.

من جانبه أشار رئيس مجلس مدينة إنخل ياسين الزامل، إلى أن رفع العلم الوطني هو أول الخطوات المبشر بعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، لافتاً إلى ضرورة تكاتف جهود الجميع لإعادة الخدمات الأساسية إليها.

هذا وتشهد أرياف محافظة درعا حالة من التعافي وعودة للحياة الطبيعية مع عودة الآلاف من أهلها بعد دحر المجموعات الإرهابية منها من قبل الجيش العربي السوري.