روحاني يعين وزيراً جديداً للرفاهية الاجتماعية

جهينة نيوز

عين الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، محسني بندبي وزيراً جديداً بالوكالة لوزارة العمل والتعاون والرفاهية الاجتماعية، بعد حجب مجلس الشورى الإيراني الثقة عن الوزير السابق علي ربيعي، الأربعاء الماضي، وبحسب وكالة أنباء فارس، جاء هذا القرار الرئاسي نظراً لخبراة بندبي الإدارية والتنفيذية وكفاءته.

وأعرب روحاني عن أمله أن يوفق الوزير الجديد بمهامه عبر التعاون مع جميع منتسبي الوزارة، في إطار تقديم الخدمات للشعب الإيراني والالتزام بنظام الجمهورية والقوانين والميثاق الأخلاقي للحكومة الحالية.

وكان تم عزل علي ربيعي، الأربعاء الماضي، بعدما صادق البرلمان الإيراني، على حجب الثقة عنه، بـ129 صوتاً مؤيداً و111 صوتا معارضاً، و3 ممتنعين من مجموع 243 صوتاً

وكالة فارس