توتنهام يحصل الثلاث نقاط بصعوبة من مضيفه نيوكاسل

السبت, 11 آب 2018 الساعة 18:17 | رياضة, كرة القدم

توتنهام يحصل الثلاث نقاط بصعوبة من مضيفه نيوكاسل

جهينة نيوز

ضمن إطار الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) حقق نادي توتنهام هوتسبير فوزاً صعباً وثميناً على مضيفه نيوكاسل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم.

وتقدم توتنهام بهدف مبكر حمل توقيع المدافع البلجيكي يان فيرتونخين، في الدقيقة الثامنة، وبعد 4 دقائق فقط، أدرك المهاجم الإسباني خوسي لويس، التعادل لنيوكاسل، إلا أن الدولي الإنجليزي ديلي ألي، وضع توتنهام في المقدمة مجدداً، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (18).

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقي نيوكاسل من دون نقاط.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، افتتحت أمس بمواجهة مانشستر يونايتد وضيفه ليسير سيتي، وانتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدفين مقابل هدف واحد.

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