قريباً بطاقات إلكترونية لطلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جهينة نيوز - خاص

تعمل كلية الآداب والعلوم الإنسانية على إصدار بطاقات إلكترونية، بديلة للبطاقات الجامعية المصنوعة من الورق المقوى.

وصرحت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية «فاتنة الشعال» ل"جهينة نيوز"، أن الكلية في طريقها لإصدار بطاقات إلكترونية لطلاب كلية الآداب، في العام الدراسي القادم، منعاً لحالات الغش وانتحال الشخصية في العملية الامتحانية، ومنعاً لتلف البطاقة كما في السابق، وقالت إن البطاقات الجديدة تحوي على رقم تسلسلي «باركود» من الخلف، كما أن الإجراءات ما زالت قيد العمل حتى يتم الوصول إلى شكل معين ومناسب للبطاقة.

ويشار إلى أن كلية الآداب قد افتتحت مركز خدمة المواطن الشهر الفائت، ويحوي المركز كوة للمصرف العقاري ومكتب استشاري، ليلبي احتياجات الطلاب وذويهم.

والجدير بالذكر أن هذه السنة قد شهدت قرابة 70 حالة غش امتحاني في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وهو رقم قياسي بالانخفاض بالنسبة للسنوات السابقة.