داعش تتبنى عملية إرهابية في كندا

جهينة نيوز

قُتل أربعة أشخاص، بينهم شرطيان، بُعيد حادث لإطلاق النار في مدينة فردريكتون شرقي كندا، أمس الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية، في الوقت الذي أعلنت فيه منصات إلكترونية قريبة من «داعش» تبنيها للهجوم القاتل، لكن الشرطة أكدت أنها لا تملك أي دليل على صحة هذا الأمر، وأعلنت توقيفها أحد المشتبه بهم.

وأكدت الشرطة عبر موقع «تويتر» إغلاق حي «بروكسايد» في وسط المدينة التي يقطنها ستون ألف شخص وأن التحقيق يتواصل، وذلك بعد بضع ساعات من الحادث الذي وقع قرابة السابعة صباحاً بحسب شهود عيان، حيث قالت الشاهدة «راشيل لو بلان»: إنها سمعت إطلاق أربعة عيارات نارية، في حين تحدث شاهد آخر عن 15 عياراً.

وقالت الشرطة: إن إطلاق النار «أسفر عن أربعة قتلى على الأقل» دون تفاصيل عن أسبابه، مضيفةً «اعتقلنا مشتبهاً به ويمكننا التأكيد انه لم يعد ثمة تهديد للعامة»، وحثت الجمهور على تجنب التجول في «بروكسايد درايف»، وأردفت الشرطة «ما زلنا نتعامل مع حادث نشط، وسنقوم بنشر معلومات مؤكدة بأسرع ما يمكن».

وسارع رئيس الوزراء «جاستن ترودو» إلى التعليق على الخبر مؤكداً تضامنه مع جميع من طالهم إطلاق النار ومتابعة الوضع عن كثب.

ونقل مراسل لقناة «سي بي سي» عن شاهد أنه رأى من نافذته رجلاً يحمل بندقية ويطلق النار في باحة مبنى، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومات، ودعا المحققون السكان إلى تجنب منطقة إطلاق النار، وهي حي سكني قريب من منطقة تجارية وفق شهادات أوردتها قنوات التلفزيون.

ودعت الشرطة الكندية إلى عدم نشر أخبار من شأنها تحديد مكان إطلاق النار، وأظهرت مشاهد عرضتها قناة «سي بي سي» عدداً كبيراً من سيارات الشرطة والإسعاف تحيط بمنطقة سكنية.

والجدير بالذكر أنه في مساء 22 تموز، أطلق رجل النار في وسط «تورونتو» ما أسفر عن مقتل شابة في الثامنة عشرة وفتاة في العاشرة وإصابة 13 آخرين.