ناسا تؤجل رحلة مركبة فضائية لملامسة الشمس

جهينة نيوز

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا تأجيل رحلتها التاريخية عبر إرسال أول بعثة مهمتها ملامسة الشمس، تزامناً مع ظاهرة كسوف جزئي للشمس.

هذا وتأخرت رحلة الإطلاق لمدة ساعة ثم أعلن المسؤولون فشل إحدى الاختبارات التقنية، مؤكدين تأجيل عملية إطلاق مركبة الفضاء "باركر سولار بروب".

وكانت الوكالة ذكرت أن "باركر سولار بروب" التي تماثل حجم السيارة ستسافر مباشرة إلى الغلاف الخارجي للشمس، لتقطع 4 ملايين ميل إلى سطحه، وبذلك ستصبح أقرب إلى الشمس سبع مرات من أي مركبة فضائية.

والمركبة المزودة بدرع حراري مبتكر لحمايتها من الحرارة الهائلة للشمس، سترسل أول معلومات من نوعها عن قرب لنجم في الفضاء عندما تلامس الغلاف الشمسي المسمى بالهالة الشمسية. ومن المقرر أن تدوم المهمة سبع سنوات.

وستعتمد المركبة المتطورة على القياسات والتصوير لإحداث ثورة في فهمنا للهالة الشمسية، وكيف تؤثر التفاعلات هناك على الأرض.

وكالات