الرومانية «هاليب» تقترب من لقب بطولة مونتريال للتنس

جهينة نيوز

احتاجت النجمة الرومانية سيمونا هاليب لساعة و30 دقيقة لتفوز على منافستها الفرنسية كارولين غارسيا في مباراة ربع النهائي، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (7-5 و6-1)، وبهذا الفوز صعدت المصنفة أولى عالمياً إلى الدور نصف النهائي واقتربت من التتويج في بطولة مونتريال الكندية للتنس.

وستلعب هاليب في نصف النهائي مع الأسترالية آشلي بارتي، التي أقصت الهولندية كيكي برتنز (6-3 و6-1).

وستجمع مباراة نصف النهائي الثاني، بين الأمريكية سلوان ستيفنز، التي تغلبت على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، بواقع (6-2 و6-2)، والأوكرانية يلينا سفيتولينا، حاملة اللقب، التي تخطت عقبة البلجيكية إيليز مرتينز (7-5 و6-3).

وكالات