لماذا تبدلت استجابة الخارجية السعودية على نفس الرسالة الكندية؟

جهينة نيوز

يبدو أن سياسيي المملكة السعودية تتبدل استجابتهم الدبلوماسية لنفس الرسالة الموجهة إليهم بحسب اللغة المستخدمة، ففي أواخر أيار الماضي أعربت السفارة الكندية في المملكة العربية السعودية، خلال تغريدة على "تويتر" باللغة الإنجليزية، عن قلقها إزاء اعتقال نشطاء في المجتمع المدني. وقتها لم يكن للرياض أي رد فعل عام، لكن الأمر تغير تماماً عندما نشرت كندا التغريدة ذاتهاباللغة العربية، حينها احتجت الخارجية السعودية بشدة على التصريحات الكندية واعتبرتها موقفاً يعكس تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، وتالياً اعتبرت المملكة السفير الكندي شخصاً غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، ثم أعلنت تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا.

إذًا، لماذا غضبت السعودية من التغريدة العربية دون الإنجليزية؟

يقول مصدر لرويترز، اشترط عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية القضية، إن "المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان كانت تناقش بين البلدين عبر القنوات المعتادة، إلا أن التغريدة العربية كانت كسراً للمعايير والبروتوكولات الدبلوماسية".

وتقول الوكالة: لم توضح المصادر بالضبط كيف كسرت التغريدة قواعد الدبلوماسية، لكن الخبراء الإقليميين قالوا إنها كانت رسالة موجهة إلى الجمهور المحلي وهو ما أثار غضب المسؤولين السعوديين.

ومع ضغط كندا في هذه القضية، "استغرق الانتقام السعودي بعض الوقت للسماح بإجراء محادثات سياسية في الأبواب المغلقة" وفقاً لما يقوله سلمان الأنصاري، مؤسس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية في واشنطن، مضيفاً: "لقد اعتقد السعوديون أن الكنديين سيتراجعون، لكنهم فوجئوا بأنهم نشروا التغريدة بالعربية. كان هذا عملاً استفزازياً يحرج السلطة أمام الشعب، وهو ما لا يتهاون معه النظام الملكي".

وبحسب الوكالة قال مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الكندية، وناقش معها التغريدة العربية، لكن المسؤولين الكنديين قالوا إنه ليس هناك جديد حول التغريدة، التي تكرر فقط موقف أوتاوا المعلن.

وقال توماس جونو، الأستاذ المساعد والخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة أوتاوا، إن "الأمر لا يتعلق بكندا ذاتها، بقدر ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية التي تريد إرسال رسالة حاسمة إلى جيرانها، وديمقراطيات أخرى، بأن التدخل في شؤونها خط أحمر".

وكالات