ميريام فارس :" مش كل مصيبة إسمها سرطان ..كفى متاجرة بصحة الناس "

جهينة نيوز:

خرجت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن صمتها ونفت أن تكون مصابة بالسرطان و طالبت بالكف عن المتاجرة بصحة الناس .

عبر حسابها على Twitter و نشرت ميريام صورة كتابية لتوجه رسالة لجمهورها تشكرهم فيها على محبتهم الكبيرة لها، كما شكرت كل من يقف إلى جانبها ويدعو ويصلي من أجل شفائها.

قالت ميريام إنها لم تعتد على أن تحكي عن تفاصيل خاصة بحياتها الشخصية لكن محبة الجمهور وخوفهم عليها جعلتها تتحدث.

ونفت ميريام أن تكون مريضة بالسرطان، كما أشيع خلال الأيام الماضية، ولم تكشف عن مرضها الذي وصفته بالدقيق و طالبت بالكف عن المتاجرة بصحة الناس و تمنت الشفاء لكل مريض .

وأضافت في منشورها أنها تحتاج لبعض الوقت لتعود لميريام التي اعتاد الجمهور على رؤيتها، مشيرة إلى أنها محظوظة بحب الجمهور لها.

يذكر أنه انتشرت أخبار كثيرة حول مرض ميريام مما تسبب في قلق جمهورها عليها.

كانت ميريام فارس اعتذرت عن حفلها الذي كان من المقرر إقامته في لندن يوم 25 أغسطس الجاري بمناسبة عيد الأضحى، بسبب ظروف صحية.