مقتل 5 عراقيين من عائلة واحدة إثر هجوم إرهابيي "داعش" لمنزلهم في بيجي العراقية

جهينة نيوز

قتل خمسة عراقيين من عائلة واحدة فجر اليوم جراء هجوم لإرهابي تنظيم "داعش" على منزلهم في إحدى قرى بيجي في محافظة صلاح الدين شمال العراق.

وقال العقيد في إعلام قيادة شرطة صلاح الدين محمد خليل البازي لوكالة أنباء شينخوا: “إن إرهابيي داعش هاجموا في وقت مبكر من صباح اليوم أحد المنازل في قرية البوجواري شمال بيجي التي تبعد 40 كيلومترا شمال تكريت وقاموا بقتل شابين رميا بالرصاص داخل المنزل فيما اقتادوا ثلاثة فتية وقاموا بقتلهم قرب سور المنزل الخارجي وفروا إلى جهة مجهولة” لافتا إلى أن القوات الأمنية بدأت بعملية التفتيش بحثا عن منفذي الهجوم الإرهابي بعد نقلها جثث الضحايا إلى مستشفى المدينة.

وكان شاب عراقي قتل وأصيب 6 آخرون بجروح مختلفة في هجوم لإرهابيي "داعش" استهدف الليلة الماضية ملعبا خماسيا لكرة القدم في منطقة الشرقاط شمال تكريت فيما اختطف مسلحو التنظيم أربعة مدنيين في هجوم منفصل شرق بيجي.