رفع العلم الوطني في مدينة إنخل بدرعا بمشاركة حشد كبير من الأهالي

السبت, 11 آب 2018 الساعة 13:23 | شؤون محلية, أخبار محلية

رفع العلم الوطني في مدينة إنخل بدرعا بمشاركة حشد كبير من الأهالي

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