الكشف عن ملابسات انفجار استهدف قوة أمنية اردنية أمس!

جهينة نيوز

كشفت الداخلية الأردنية اليوم السبت أسباب الانفجار الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام، أمس الجمعة وأسفر عن مقتل رقيب وإصابة 6 آخرين، بمنطقة الفحيص.

وقالت الداخلية في بيان لها نقلته سبوتنيك "على إثر حادثة الانفجار التي وقعت مساء أمس لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص، قامت الفرق الأمنية المختصة بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، وخلصت بتحقيقها إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، بدائية الصنع".

​وأضاف البيان "التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها للقيام بواجبها الاعتيادي كنقطة غلق في الطوق الخارجي لموقع مهرجان الفحيص، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة، وإصابة 6 من أفراد الدورية، 4 من قوات الدرك، واثنان من قوة الأمن العام".

وتابع البيان "هذا العمل الجبان لن يزيد الأجهزة الأمنية إلا عزما وإصرارا على أداء واجبها المقدس في الحفاظ على أعراض وأموال وأرواح المواطنين".

​وكانت السلطات الأردنية أعلنت أمس مقتل أحد أفراد قوات الدرك وإصابة 6 آخرين في انفجار مركبة.