التصدى لمحاولة تسلل ارهابيين على الحدود الشمالية الغربية لايران ومقتل 11 منهم

جهينة نيوز

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل نحو 11 مسلحا أثناء تصديه لمحاولة تسلل في منطقة الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية بيانا، اليوم السبت، جاء فيه "أعلن مقر حمزة سيد الشهداء، التابع للحرس الثوري، تصديه لمحاولة تسلل خططت لها مجموعة إرهابية في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد"، متابعة "تسللت المجموعة الإرهابية مساء أمس الجمعة، واشتبكت مع قوات الحرس الثوري، وتم قتل نحو 11 منهم، وإصابة آخرين".

وأضاف البيان أن عناصر الحرس الثوري الإيراني "عثروا على كميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر، ومعدات الاتصالات".