ظريف: ليس هناك خطط لعقد لقاء مع بومبيو في الأمم المتحدة

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه ليس هناك أي خطط لعقد لقاء مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الوزير قوله "لا يوجد خطط لعقد لقاء مع المسؤولين الأمريكيين غير الأمناء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، فقد أعلنا موقفنا من قبل".

​من جهة أخرى، انتقد ظريف ما وصفه بابتهاج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمعاناة تركيا الاقتصادية بسبب العقوبات، مؤكدا أن بلاده وقفت إلى جانب جيرانها من قبل، وستكرر ذلك مرة أخرى الآن.

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، "ابتهاج ترامب بمعاناة تركيا اقتصاديا، وهي حليفته في الناتو، أمر مخجل".

​وتابع "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في إدمانها فرض العقوبات والتسلط، وإلا فإن العالم كله سوف يتحد ليجبرها على ذلك، ولن يقف الأمر عند حد الإدانات الشفهية فقط"، مضيفا "نحن وقفنا من قبل إلى جانب جيراننا، وسنقف مرة أخرى الآن".