المغرب تلتزم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران!

جهينة نيوز

قررت الحكومة المغربية تعليق كافة التحويلات المالية المصرفية مع إيران، وحظر استيراد السجاد والمواد الأولية من إيران، تجاوبا مع العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران.

وكشفت صحف محلية أمس الجمعة أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية وجهت مذكرة في الموضوع إلى القطاع المصرفي في المملكة، إثر تلقيها مذكرة من السفارة الأمريكية بالرباط بشأن العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد طهران.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب غرد على "تويتر" محذرا من أن الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران لن يكون بمقدورها فعل ذلك مع الولايات المتحدة، في الآن نفسه.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإيران أكثر من 4 ملايين دولار السنة الماضية.

روسيا اليوم