الكرواتي مودريتش يحسم أمره مع ريال مدريد!

جهينة نيوز

أكدت تقارير صحفية إسبانية، امس الجمعة، أن صانع ألعاب فريق ريال مدريد، النجم الكرواتي لوكا مودريتش، قرر مواصلة مشواره مع النادي الملكي في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن لوكا مودريتش أبلغ مقربين منه وموثوق بهم، بأنه لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد، بالرغم من انتشار الشائعات حول رغبته في الانتقال إلى صفوف فريق ميلان الإيطالي.

وسيجدد النجم الكرواتي، أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، عقده مع ريال مدريد بعد أن تلقى عرضا منه برفع راتبه السنوي من 6.5 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو، ليتساوى مع القائد الملكي المدافع سيرجيو راموس.

وسيحصل لوكا مودريتش بذلك على ثاني أعلى أجر في ريال مدريد، بعد الويلزي غاريث بيل.