تحطم طائرة أمريكية أقلعت من مطار سياتل بلا تصريح!

جهينة نيوز

تحطمت طائرة ركاب مدنية من طراز “Horizon Air Q400” تابعة لشركة “Alaska Airlines” بعد إقلاعها من مطار سياتل الدولي في ولاية واشنطن بلا تصريح.

وقال مكتب شرطة مقاطعة بيرس، اليوم السبت، إنه تمت سرقة الطائرة على يد رجل يبلغ من العمر 29 عاما. فيما لم يكن هناك ركاب آخرون على متن الطائرة, مؤكدا أن الحادث ليس إرهابيا.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن المشتبه به كان يتحدث إلى مراقبي الحركة الجوية، وقد أطلقوا عليه اسم “ريتش”.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية بيانا قالت فيه: “لا يمكننا تأكيد أي شيء في هذا الوقت. نحن نحاول الحصول على معلومات دقيقة حول ما يجري في الواقع. وبدون تأكيد أي شيء، ستكون الطائرة المسروقة قضية أمنية”.

وحاولت السلطات الأمريكية اعتراض الطائرة بمقاتلة من طراز “F-15″، بحسب “فوكس نيوز” الأمريكية.