قرض بأكثر من 47 مليار ليرة لشراء محصول "الأقطان" وتكليف اتحاد الفلاحين تصديق عقود شراء الجرارات

جهينة نيوز

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على استثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للمواد العلفية «نخالة، شعير، ذرة..» من كافة فروع المؤسسة العامة للأعلاف إلى المحافظات الشرقية «الحسكة ودير الزور والرقة» من مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالتقيد بالحمولات المحورية حفاظاً على الشبكة الطرقية وتسويتها، وذلك بزيادة حمولات آلياتهم بنسبة 50% كحد أقصى عن الحمولات المحورية التي حددتها وزارة النقل للسائقين الراغبين بذلك وعلى مسؤوليتهم، وفي حال كانت الحمولة فقط لمصلحة مؤسسات وجهات القطاع العام، أما السيارات الشاحنة التي لم تلتزم بالنقل لمصلحة الجهات العامة فيطبق عليها مبدأ الحمولة المحورية، وذلك لمدة شهر اعتباراً من 1/8/2018 لغاية 30/9/2018.

كما وافقت اللجنة الاقتصادية على تكليف الاتحاد العام للفلاحين لتصديق العقود التي أبرمها من المراجع المختصة والتنسيق مع مصرف سورية المركزي والمصرف الزراعي التعاوني لتأمين التمويل اللازم للعقود التي سيبرمها لشراء الجرارات.

ووافقت اللجنة الاقتصادية على طلب وزارة الصناعة بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضاً مالياً مقداره «47.627.700.700» ليرة لشراء الأقطان المحبوبة لموسم 2018-2019، ودفع أجور النقل من المحافظات الشرقية التي لا يوجد فيها مراكز استلام للمحصول وتكليف مصرف سورية المركزي منح قرض عن طريق المصرف الزراعي التعاوني بنسبة تجهيز 100% وبمعدل فائدة مقدارها 1%.

تشرين