السياحة تهدد اصحاب المنشآت المخالفين بالتخفيض للمستوى الأدنى وتدعو للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

جهينة نيوز

توعدت وزارة السياحة أصحاب المنشآت المخالفين لتعميمها القاضي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في منشآتهم باتخاذ الإجراءات بحقهم وتحت طائلة تخفيض السعر للمستوى الأدنى للمنشآت السياحية.

وحددت الوزارة السادس من أيلول القادم موعداً للبدء بتنفيذ مضمون تعميمها لمديرياتها في المحافظات بوجوب تقيد أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي بتجديد وصيانة الواجهات واللوحات الاسمية الخاصة بها بشكل لائق (نوع الخط، التصاميم، تجانس أحجام اللوحات مع نوع ومستوى المنشأة، توفير الإضاءة الليلية للوحات حسب موقع المنشأة)، وتقديم الخدمات في الفنادق والمطاعم وفق الأصول السياحية والفندقية بما يتناسب مع المستوى السياحي للمنشأة، إضافة إلى تقيد العاملين باللباس الموحد الخاص بالمنشأة ووضع البطاقات التعريفية والتعامل اللائق مع الزبائن.

وبيّن زهير أرضروملي مدير الجودة في وزارة السياحة أن هذه التعليمات جاءت ضمن تطبيق البرنامج الوطني للجودة السياحية الذي أطلقته الوزارة قبل ثلاثة أعوام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحضيراً لمعرض دمشق الدولي والمواسم السياحية بالتزامن مع تحسن القدوم السياحي إلى سورية وتطبيقاً لمعايير جودة المحيط السياحي.. مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للجودة يشمل أيضاً إيجاد منشآت سياحية جديدة ذات معايير جودة متطورة وملائمة وقادرة على منافسة المنشآت السياحية في الدول المجاورة، إعداد قرار متكامل ناظم لإنشاء وتجهيز وتشغيل المشروعات والمنشآت السياحية يجمع المعايير ضمن دليل موحد يسهل عمل المستثمرين والعاملين في مجال السياحة وصياغة منتجات سياحية جاذبة وذات جودة عالية.

وأوضح أرضروملي أن البرنامج يتضمن عشرة محاور للعمل، منها التأهيل السياحي للمنشآت السياحية الموضوعة بالخدمة من خلال تحقيقها المواصفات السياحية ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة بهدف تحفيز أصحاب المنشآت السياحية القائمة على تجديد منشآتهم بما يتلاءم مع المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة حالياً.

صحيفة تشرين