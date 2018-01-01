أبراج يوم السبت 2018/8/11 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود 8/11: يحب الظهور امام الاخرين بمظهر ايجابي، يحب التهريج والمزاح، يبحث عن الاشخاص الذين يمدحوه، يبقى في حركة، في الاشهر الباقية تتعلم اشياء جديدة ومكاسب مالية، فشل في الفترة القادمة ولكنه يحمل لك تطور ومساعدات، بيع عقار او عتبة جديدة، تراجع صحي، الاشهر القادمة هادئة، تسترجع مكانتك.

جهينة نيوز-خاص

الحمل: يقترب الحظ من اجوائك وتهتم بالشؤون المالية والحسابات وتشرح وجهات نظر، لا تجافي الحبيب الذي يحاول يقترب منك باستمرار وتعمق اواصر المحبة، رغبة بالسهر وكسر الحواجز الروتينية واليوم جيد على صعيد الاولاد.

الثور: بامكانك ان تمشي وتدير امورك، تحكي عن مسألة عائلية تشغل بالك، لا تخف من اجراء بعض الترتيبات اذا لم تكن مدرك لبعض الحساسية من الحبيب، حاول ان تكون حذرا من اي تدخل غريب على علاقتك فقد ينصب احدهم نفسه واعظا ويهدم علاقاتك، تصليحات واعطال.

الجوزاء: مقلع مع الموجة باتجاه إيجابي، حاول ألا تتكبر واستغل الحركة في قوتك وافكارك، اجتمع مع الاصدقاء وناقشهم بمواضيع كثيرة، يوم مناسب للتنقل، الامور مستقرة تعمد على الاجتهاد لتطوير المحبة.

السرطان: تستعيد همتك وتزيد من نشاطك للمحافظة على أعمالك، تستخلص الحكمة من التجارب، حاول ان تكون صريحا وخاصة اذا مشغول بفرص للحبيب او الشريك قد يفهمك خطأ.

الاسد: تستريح وتشعر بالتحسن وتتغير المعطيات، تجلب الامل الذي يجعلك تتحمل الانتظار والصبر، تنعم بحلفاء قادرين على دفع امورك للنجاح، تعزز روابطك العاطفية.

العذراء: بامكانك ان تستريح وتواجه المستجدات باعصاب باردة ومتينة قد تتعرض لانتفاضة في محيط عائلتك وتعيش ثورة على المعتقدات، حاذر من تضخيم الامور واترك باب الحوار.

الميزان: انظر إلى الوجه المشرق من الامور بمنظار إيجابي، قد تكثر حركة الارتباطات والنشاطات، قد تلبي دعوة وتتفوق وتبرز في حقل اختصاصك وتتمتع بقدرة على لفت الانظار، تمارس هواية وتستطيع الترفيه عن نفسك، فترة لقاءات ومغازلات تشجيعية.

العقرب: استثمر هذه الفترة بانجاز أعمالك المهمة ولا تحاول ارضاء الناس، يوم ضاغط تحتاج فيه الى ارادة وصبر، الفترة جيدة في العواطف والرومنسية اذا حاولت ترميم بعض الجهود.

القوس: مناسب للسفر وتفكر وتجد حلول وتصل لقناعة، تلتمس الحكمة من تصرفات الاخرين، فترة ممتازة لتقدم عمل مع الاخرين يساعدك حدسك على التواصل مع الاخرين وتكون النتائج ايجابية، عاطفيا حاول المحافظة على سلامتك واكسر الحواجز الوهمية بينك وبين الاخرين.

الجدي: لا بد من اتباع برنامج يضمن لك سير جميع المهام الموكلة اليك لان العشوائية تشتت طاقتك وبعضها يوصل لنتائج عادية، تهتم بمسألة شخصية طارئة، ساهم بترطيب الاجواء وابتعد عن الذكريات.

الدلو: اليوم ضاغط وتتعرض للتحدي، كن هادئ وتفادى الازمات، يوم متطلب لن يفيدك التهرب من المسؤولية، عاطفيا لا تكن فظا ومتكبرا كن عاطفيا وودودا مع شريكك اليوم.

الحوت: تكثر المسؤوليات عليك وتزداد الطلبات والتنظيم مسألة هامة، كن حذر حاول ان تنشد الراحة من خلال التعبير عن ذاتك، عمل كثير وتنقل من مكان لمكان.