تركيا: الرسوم الإضافية على واردات الصلب والألمنيوم تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية

جهينة نيوز

قالت وزارة التجارة التركية، مساء الجمعة إن أنقرة ستستمر في الدفاع عن مصالح مصدريها للفولاذ والألمنيوم في كافة المحافل الدولية ضد الممارسات غير القانونية، مبينة أن الرسوم الإضافية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأكدت أنها حددت سياستها التجارية وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، مطالبة الدول الأعضاء الأخرى أن تلتزم بالقواعد ذاتها. وأشارت في السياق إلى أن الولايات المتحدة ما زالت شريكاً تجارياً مهماً.

وأجج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نزاعه مع تركيا يوم الجمعة بفرض رسوم أعلى على واردات المعادن ليضع ضغوطاً اقتصادية غير مسبوقة على شريك في حلف شمال الأطلسي ويعمق اضطرابات الأسواق المالية التركية.

وأعلن ترامب أنه أمر بمضاعفة الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب من تركيا لتصبح 20 بالمئة و50 بالمئة على الترتيب.

وقال البيت الأبيض في وقت لاحق إن ترامب كلّف إدارته بإعداد الوثائق لفرض الرسوم الأعلى بموجب قانون أمريكي يسمح بفرض الرسوم الجمركية لمبررات تتعلق بالأمن القومي.

ودفعت خطوة ترامب الليرة وسوق الأسهم التركية لمزيد من الانخفاض الحاد، وهوت الليرة، المتراجعة في الأيام الأخيرة لأسباب منها التوترات مع الولايات المتحدة، بما يصل إلى 20 بالمئة يوم الجمعة إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار.

وثمة خلافات بين البلدين الحليفين منذ أشهر بشأن قس أمريكي محتجز في تركيا والحرب في سوريا ومسائل دبلوماسية أخرى.

إلى ذلك، دعت غرفة صناعة إسطنبول، أكبر الغرف التجارية التركية، الجمعة، إلى إجراءات عاجلة لاحتواء العواقب المحتملة للتراجع الحاد لليرة على الاقتصاد الحقيقي قائلة إن التقلبات تحولت إلى مصدر لعدم الاستقرار المالي.

وقال إردال باخشيوان رئيس الغرفة في بيان مكتوب إن تقلبات سعر الصرف الأجنبي وصلت إلى حد يهدد جودة ميزان المدفوعات.

الأناضول