ميسي يقود برشلونة بعد إنييستا

جهينة نيوز

سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد الأول لفريقه برشلونة الإسباني خلفاً لأندريس إنييستا الذي انتقل للعب في اليابان مع فيسيل كوبي، وذلك بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي "لاعب برشلونة الرقم 10 الذي لعب دور القائد الثاني منذ 2015، أصبح الآن القائد الأول وسار على خطى لاعبين مثل (كارليس) بويول، تشافي وإنييستا".

وأشار بطل إسبانيا إلى أن "القائد الثاني سيكون سيرجيو بوسكيتس. لموسم 2018-2019، كاشفاً بأن "جيرار بيكيه سيكون أحد القادة الأربعة، الثالث تحديداً، قبل الذكرى العاشرة لبدايته مع الفريق الأول".

وسيكون سيرجيو روبرتو القائد الرابع خلفا للأرجنتيني خافيير ماسشيرانو الذي ترك النادي الكاتالوني للعب مع هيبي تشاينا فورتشن الصيني، ليصبح موسم 2018-2019 الأول مع أربعة قادة من أكاديمية شباب برشلونة "لا ماسيا" منذ 2014-2015، بحسب النادي.

ويخوض ميسي مباراته الأولى كقائد أول لبرشلونة الأحد ضد إشبيلية، وذلك عندما يخوض النادي الكاتالوني كأس السوبر الإسبانية في طنجة المغربية، قبل أسبوع على بدء حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي ضد ديبورتيفو لا كورونيا.