"دبوس هويدا" .. رؤية معاصرة تمزج فن تصميم الأزياء مع الفن التشكيلي

جهينة نيوز

على مدى الأسابيع القادمة سيعيش عشاق الأزياء الراقية، تجربة فريدة ومختلفة، من خلال برنامج مصممة الأزياء الشهيرة هويدا بريدي، والتي اختارت لبرنامجها الأسبوعي عنوان "دبوس هويدا"، والبرنامج الجديد الذي تنتجه شركة Vision 3000، يعرض أسبوعياً على منصة "الفيسبوك" حصرياً، في أول تجربة للمنصة العالمية في بث البرامج الفريدة والمتنوعة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وهو برنامج يُعنى بالموضة المعاصرة، ولكن من خلال الفن التشكيلي، حيث تقوم هويدا البريدي في كل حلقة باستلهام تصميم خاص لزي نسائي من لوحة تشكيلية عالمية أو عربية، ويساعدها في هذا الجانب الفنان التشكيلي الدكتور مأمون علواني الذي يتولى أيضاً إخراج البرنامج.

تقدم البريدي بالتعاون مع د.علواني لوحة درامية مختلفة، حيث يتضمن البرنامج جوانباً عديدة ويسلط الضوء على أهم اللوحات التشكيلية، بالإضافة إلى الدخول إلى كواليس عالم تصميم الأزياء، والأسلوب المعاصر لاختيار الأقمشة والألوان والتصاميم، دون نسيان الجوانب الاجتماعية والانسانية التي تزين الحلقات إلى جانب باقة من الضيوف النجوم في مجالاتهم المختلفة، كالغناء والتمثيل والإعلام وغيرهم.

وفي تصريحات صحافية أثناء تصوير الحلقات الأولى من البرنامج قالت هويدا البريدي: "هي ليست المرة الأولى التي أشارك بها في برنامج مصور، ولكن برنامج "دبوس هويدا" هو برنامج يعكس شخصيتي وأفكاري كمصممة أزياء وكإنسانة لها باع طويل في هذا المجال، وما أريد أن أقوله من خلال هذا البرنامج بأن عالم تصميم الأزياء هو فن قائم بحد ذاته، وهو قادر على التماهي مع الفنون الأخرى، ولهذا اخترت عالم الفن التشكيلي بالتعاون مع الفنان الصديق الدكتور مأمون علواني، لنقدم سوياً رؤية يمتزج من خلالها الفن التشكيلي مع فن تصميم الأزياء، وأنا على ثقة بأن هذه الفكرة ستلامس روح عشاق الفن بشكل عام".

أما الفنان الدكتور مأمون علواني فقد أوضح بأن البرنامج ليست مهمته تحويل اللوحات العالمية إلى أزياء، بل استلهام الأفكار غير التقليدية وتقديم نماذجاً مختلفة من الأزياء المعاصرة التي تستطيع أي سيدة أنيقة وعاشقة للتطور والابتكار من ارتدائها في مختلف المناسبات، معلقاً بالقول: "عملت على هذا البرنامج بشكل مطول وعميق من حيث الفكرة أولاً ومن حيث الإخراج والتنفيذ ثانياً لنصل هذه النتيجة المختلفة، ولم أدخر خبرتي في الفن التشكيلي ومشاركتي في الأداء للصديقة مصممة الأزياء هويدا البريدي كي نصل إلى صيغة فنية متكاملة" واختتم د. علواني كلامه قائلاً: "هذا البرنامج يسلط الضوء على نوعين من الفن، بأسلوب فني وهو الأداء الدرامي والتمثيلي، لتكون رسالتنا الأهم من هذا البرنامج بأن الفنون على اختلافها تكمل بعضها البعض".

فيما علق السيد سليم الذهبي مدير عام شركة Vision 3000: "نحن اليوم بحاجة إلى برامج ابداعية في محتواها، رشيقة في إيقاعها، مبتكرة في تنفيذها، خاصة أن عرض البرنامج سيكون من خلال "الفيسبوك" الذي لا يحتمل متابعوه الإطالة أو التكرار أو الإيقاع الممل، ولهذا فإن "دبوس هويدا" يحقق بتصوري هذه الرؤية المعاصرة والنظرة الجديدة للبرامج المصورة" مؤكداً بأن آراء الجمهور والمتابعين عبر منصة الفيسبوك سيكون لها دور مؤثر في سير الحلقات القادمة.