الخارجية الروسية تشدد على ضرورة إجراء تحقيق بحادثة قصف التحالف لصعدة والحديدة باليمن

جهينة نيوز

قالت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة: "تشعر موسكو بقلق عميق من استمرار مقتل مدنيين جراء النزاع المسلح المستمر في اليمن. وتفيد المعلومات الواردة بأن حافلة مدنية في محافظة صعدة الشمالية الغربية تعرضت صباح 9 آب لهجوم جوي مما أسفر، حسب تقارير، عن سقوط 50 شهيداً و77 جريحاً على الأقل معظمهم من الأطفال والمراهقين. وقبل عدة أيام من ذلك، وبالتحديد في 2 آب، أدت ضربة مماثلة على سوق سمك ومستشفى في مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر إلى سقوط عشرات الأشخاص من السكان المدنيين".

وشددت الخارجية الروسية في هذا السياق على "ضرورة إجراء تحقيق دقيق وشامل" في "هذه الأحداث المأساوية"، مشيرة إلى أنه يجب "محاسبة المسؤولين عن مقتل وإصابة المدنيين العزل".

ومع ذلك جددت الوزارة دعوتها للأطراف المتناحرة في اليمن إلى التطبيق الصارم لمبادئ القانون الدولي واتخاذ تدابير عاجلة ستمكن من تفادي مثل هذه المآسي مستقبلاً".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن "السبيل العقلاني الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين المدنيين يكمن في الوقف المستعجل لسفك الدماء في اليمن وتسوية جميع الخلافات القائمة عبر طاولة المفاوضات بناء على أخذ مصالح القوى السياسية الأساسية لهذه البلاد بعين الاعتبار".

الخارجية الروسية