الجيش يركز ضرباته على الإرهابيين في ريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

نفذ الجيش العربي السوري عمليات مركزة على مقرات إرهابيي «الحزب التركستاني» التابع لتنظيم «جبهة النصرة» على طول الشريط الشرقي لسهل الغاب في قرى تل واسط والمنصورة والزيارة بريف حماة وعلى الحدود الإدارية مع محافظة إدلب، وأسفرت عمليات الجيش عن تدمير عدة مقرات للإرهابيين وإيقاع العديد من القتلى والمصابين بين صفوفهم.

كما نفذ الجيش ضربات مركزة بسلاح المدفعية على الخطوط الأمامية لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي شمال غرب حماة بنحو 48 كم دمّر خلالها عدة مقرات له في محيط بلدة كفر نبودة وتل الصخر.

بالتوازي، قصفت مدفعية الجيش في الريف الشمالي مقرات وخطوط انتشار تنظيم ما يسمى «كتائب العزة» الإرهابية في معركبة واللطامنة موقعة في صفوفه خسائر بالأفراد والعتاد.