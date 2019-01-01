غوتيريش يدعو للتحقيق في غارة صعدة والحوثيون يرحبون

جهينة نيوز

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في غارة نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية أمس على محافظة صعدة اليمنية، وأودت بأرواح عشرات الأطفال، حسب مصادر طبية.

وأعرب رئيس اللجنة الثورية العليا لـ"أنصار الله"، محمد علي الحوثي، في تغريدة نشرها اليوم، عن ترحيب الجماعة بدعوة الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في الحادث، مؤكداً استعداد الجماعة للتعاون في هذا المجال.

كما شكر الحوثي السويد وبوليفيا وهولندا والبيرو وبولندا على "التفاعل الإنساني" بدعوتها إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي اليوم بخصوص حادثة صعدة، وتمنى لها النجاح "في الخروج من الجلسة بنتائج يلمسها المواطن اليمني".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أن عدد ضحايا الغارة التي استهدفت أمس حافلة في مدينة ضحيان وصل إلى 50 شهيداً، فضلا عن 77 جريحاً، معظمهم أطفال.

هذا ووصفت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، هنرييتا فور، في بيان لها حادثة أمس بأنها "هجوم مروع يعكس وصول الحرب الوحشية في اليمن إلى نقطة بالغة السوء، متسائلة: "هل ستكون (الحادثة) أيضاً نقطة تحول.. اللحظة التي يجب أن تدفع أخيراً الأطراف المتحاربة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى القيام بالأمر الصحيح بالنسبة للأطفال وإنهاء هذا النزاع؟"

رويترز