انطلاق المرحلة التجريبية الخاصة بالمسابقة البرمجية السورية للجامعات

جهينة نيوز

انطلقت في صالة الجلاء الرياضية بدمشق اليوم الجمعة المرحلة التجريبية الخاصة بالنهائي الوطني الثامن للمسابقة البرمجية السورية للجامعات والتي تنظمها الجامعة الافتراضية السورية بالتعاون مع إدارة المسابقة البرمجية السورية.

وتهدف المرحلة التجريبية التي استمرت ساعتين وتضمنت عدداً من المسائل البرمجية إلى تحضير المتسابقين لأجواء المنافسة واختبار نظام الاتصال وشبكة الحواسب ضمن الصالة والتأكد من جهوزيتها قبل الانطلاق الرسمي للمسابقة يوم غد السبت وذلك بهدف ضمان عدم حصول أي مشكلة فنية أو تقنية يمكن أن تعوق مسار المسابقة التي ستسمر خمس ساعات.

ويشارك في المسابقة نحو 500 طالب يتوزعون على 75 فريقاً من 20 جامعة وهيئة تعليمية سورية هي “دمشق وحلب والبعث وتشرين والافتراضية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وطرطوس والعربية الدولية والسورية الخاصة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري “فرع اللاذقية” واليرموك والجزيرة والاتحاد وإيبلا والشهباء والوادي وقرطبة وهيئة التميز والإبداع والمركز الوطني للمتميزين”.

وتعد المسابقة وسيلة لجمع أذكى المبرمجين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية في قاعة واحدة وتهدف إلى تعزيز الإبداع والعمل الجماعي وتشجيع الطرق الجديدة في بناء برمجيات جديدة وتمكين الطلاب من اختبار مقدراتهم وأدائهم تحت الضغط وتأمين فرص تدريب وعمل لدى الشركات الكبرى من خلال تأمين لقاء الطالب مع تلك الشركات أثناء أيام المسابقة.

وبالتزامن مع المسابقة البرمجية الجامعية ينظم مركز التدريب والتعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين بمشاركة 75 طفلاً ويافعاً من مختلف المحافظات السورية يوم غد في صالة مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

ويأتي هذا الماراثون انطلاقاً من أهمية التعلم المبكر لمهارات التحليل والتفكير المنطقي عند هذه الشريحة العمرية وتعزيزاً لفكرة العمل الجماعي وإعداد جيل يواكب التطور التقاني ويسهم في إيجاد حلول تخدم الواقع في مختلف القطاعات.

سانا