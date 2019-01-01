دعوات برلمانية اردنية للإسراع بفتح الحدود مع سوريا وإعادة العلاقات

الجمعة, 10 آب 2018 الساعة 15:33 | سياسة, عربي

دعوات برلمانية اردنية للإسراع بفتح الحدود مع سوريا وإعادة العلاقات

جهينة نيوز

دعا النائب في البرلمان الأردني نبيل هشام إلى ضرورة الإسراع في إعادة العلاقات الأردنية السورية على مستوى الحكومات، موضحا أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على الدولتين.

وقال النائب الأردني في حوار مع وكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة: "لا يوجد أساس اليوم يمنع الأردن من السماح للاجئين السوريين بالعودة، وفتح الحدود مع سوريا"، معتبرا ذلك "مسألتين رئيسيتين".

وأوضح نبيل هشام أن ضغوطا كبيرة مُورست على الأردن للمشاركة في العمليات العسكرية في سوريا، إلا أن الأردن اكتفى بحماية حدوده فقط، وحافظ على علاقاته مع دمشق.

وقال إن العلاقات بين الأردن وسوريا منقطعة جزئيا اليوم، ولا يوجد تنسيق وتفاعل يومي على مستوى الحكومات، مشيرا إلى أن مسألة عودة اللاجئين يتم بحثها عن طريق وسطاء روس.

وأضاف النائب الأردني أن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وسوريا لم تقطع على جميع المستويات، مشيرا إلى أن الأردن يثق في روسيا ولهذا السبب تفضل عمّان أن تبحث كل المسائل المتعلقة باللاجئين مع الوسطاء الروس.

المصدر: نوفوستي


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