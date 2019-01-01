العراق يحكم بالإعدام على مدانين بالإرهاب تسلمهم من سوريا

جهينة نيوز

اصدر القضاء العراقي حكما بحق مدانين من تنظيم "داعش" الإرهابي، تسلمهم العراق من سوريا بعد هربهم إليها تاركين خلفهم جرائم مروعة بحق المدنيين والقوات السورية.

وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان نشرته"سبوتنيك" اليوم، أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ، نظرت في قضايا متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي وقضت بإعدامهم بعد ثبوت ارتكابهم أعمالا إجرامية".

وأضاف بيرقدار أن "مدانين منهما اشتركا في القتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي نينوى والأنبار "شمال وغرب البلاد"، وقاما بالهرب باتجاه الأراضي السورية عند تحرير المحافظتين".

وألمح بيرقدار إلى أن القوات السورية، ألقت القبض على المدانين، وتم تسليمهم للعراق، لافتا إلى أن "المحكمة أصدرت حكما آخر بالسجن المؤبد بحق احد أفراد التنظيم والذي القي القبض عليه في محافظة كركوك بعد ثبوت إدانته بالاشتراك بعمليات إرهابية".

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب.

وفي السابع من الشهر الجاري، قضت محكمة الجنائية المركزية، أحكامها بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق خمسة مدانين من تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب"، بعد إدانتهم بالقتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي نينوى والأنبار، "شمالي وغربي البلاد"، فضلا عن ارتكابهم عمليات إرهابية.

وصدرت عن المحاكم العراقية، في الآونة الأخيرة أحكام إعدام عديدة وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب، بحق مدانين نفذوا تفجيرات وعمليات قتل استهدفت المدنيين ورجال الأمن في أمكان متفرقة من البلاد، على مدى السنوات منذ التغيير بعد الاجتياح الأمريكي، عام 2003 إلى العام الماضي بتحرير الأراضي من سطوة "داعش" الإرهابي.