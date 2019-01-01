ما حقيقة الوضع الصحي للفنانة ميريام فارس ؟

جهينة نيوز

ذكرت تقارير إعلامية أن ملكة المسرح ميريام فارس في وضع صحي حرج جراء معاناتها من سرطان الدم

و أكد الصحافي اللبناني إيلي باسيل أمس عبر "لايف" إنستغرام، أن ما مرت الفنانة إليسا لا يقارن بحالة ميريام الصحية الآن مشيرا إلى أنها في وضع صحي حرج، وتحتاج إلى الدعوات والصلوات من الجميع.

وأشارت بعض المصادر بحسب مجلة فوشيا، إلى أن كلام باسيل صحيح، وأن ميريام تعاني من سرطان في الدم، انتقل إلى عظام ساقيها وأنها في وضع صحي حرج الآن.

وحتى اللحظة، لم يصدر عن ميريام أو مكتبها الإعلامي أي معلومات تؤكد أو تنفي صحة ما تم تداوله.

يذكر أن ملكة المسرح، كانت اعتذرت عن إحياء عدة حفلات، مشيرة إلى أنها تعرضت لوعكة صحية، كما أنها لم تظهر على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، بل اكتفت بنشر صور قديمة لنفسها، الأمر الذي سبب القلق لمحبيها.

وكانت ميريام نشرت قبل عدة أيام على صفحتها في إنستغرام مقطع فيديو، ضم أمنيات بالشفاء من قبل عدد من محبيها، وعلقّت أسفله قائلة: "شكر كبير للكل، أنا كمان اشتقتلكن كتير وان شاء الله بتعافى بسرعة وبشوفكن قريبا".