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من عمليات الجيش السوري على محاور بادية السويداء الشرقية باتجاه تلول الصفا
الجمعة, 10 آب 2018 الساعة 13:57 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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