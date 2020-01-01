كنت اتمنى ان تسقط بالانتخابات بقلم : عدنان احسان

جهينة نيوز

الجميع يعرف ان الولايات المتحده افسد دوله ديمقراطية في العالم وان الانتخابات ليست الا لعبة ومحصاصات كوتات هنا وهناك - وهناك مناصب يجري التفاوض عليها - بين مافيات الحزب الجمهوري والديمقراطي حتى على مستوى الانتخابات المحليه ، وهناك مناصب للطليان واخرى للايرش واخرى محرمة على الكاثوليك وكوتات للسود واللاتينيو ويدفع الثمن كلا من يخرج عن اللوبي الذي صنعه ؟ وكنيدي الكاثوليكي اغتالوه واتهموا اليهود بقتله ، عندما رفض الحرب مع خرتشوف واوباما انتخبوه لينفذ مشروع الربيع العربي عبر الاسلام الجهادي الذين اخترعوه لهذه المهمة ، اذا هذه حقيقه ديموقراطيات المجتمعات الراسمالية وكنيدي الكاثوليكي ، واوباما الاسود ليسوا الا ديكورات لا يجاد صبغه ديمقراطية على اللعبه السياسية الامريكية وهذه اصبحت من البديهيات المعروفة للجميع - حتى عند حمير السياسه ؟

فهل تعتقدون ان مرشحه الكونغرس رشيده طليب تخوض المعركه الانتخابيه بدون اجنده معده لها سلفا ..هذا هو السؤال ؟

ولكن السؤال كنت نتمنى للمرشحة الفلسطينية رشيده طليب ان تخسر الانتخابات ؟

ولكي نجاوب على هذا السؤال دعونا نطرح هذه الحوار وانا متاكد انكم ستتفهمون وجهه نظري في هذا الموقف التحليلي بعد ان اصبحنا جزء من لعبه الاخرين و الانتحابات تشكل استنزافا للجاليه ليس المالي فقط بل حتى لقضايانا المصيريه والفكريه و اليكم الدليل.

طبعا ليس سرا ان المسيحية الصهيوينة تسيطر اليوم بقوه على المشهد السياسي في البيت الابيض اكثر من اي وقت مضى وتمارس سياستها بدون اي اكتراث او اي اعتبار للقيم والقوانين ، وخاصه في الملفات الخارجيه واهمها بالنسبة لنا كعرب القضيه الفسطينيه

وكشفت المسيحيه الصهيوينه عن وجهها القبيح نتيجه الازمه التي يعيشها النظام الراسمالي العالمي وحقيقه عداؤه للشعوب والانسانية ولا نقصد هنا صراع السندات الصيني الامريكي ، او قوانين الضرائب مع اروبه وكندا ، او الصراع على النفوذ مع روسيا القيصريه واحلامها التوسعيه ، فهذا الصراع للقوى الامبرياليه العالميه تحدث عنها “ كارل ماركس “ قبل مئه سنه وقال عندما تصل ازمه النظام الراسمالي لذروتها ستأكل هذه القوى بعضها البعض تماما كما يجري اليوم .

ولكن دعونا نتحدث عن القضايا التي تمسنا ، كجالية عربية ، وخاصة القضية الفسطينية ، وما اصابها من تراجع اليوم من الاعتراف بالقدس عاصمه للكيان الصهيوني ونقل السفاره والاستعداد لصفعة القرن ، ..اااالخ من المشاكل والمؤامرات ... التي لا تنتهي

اذا هذه الحاله - تتطلب اعادة تجميل هذه الوجه القبيح للسياسه الامريكيه التي يمارسها اليوم البيت الابيض دون خجل او حياء ، والمطلوب بعض المكياج عبر الكوتات الانتخابيه كالمساحيق الفاحشه التي تضعها القحبات الهرمات لئلا تخرج من سوق الدعاره والسؤال لديهم ، ماذا ستؤثر خساره مقعد انتخابي من اصل ٤٥٠ مقعد..؟!! خاصه وان لعبة التصويت بالكونغرس تخضع للوبيات وليس للقيم ، والمبادى والاخلاق لتخدم مصالح مراكز القوى فيه يعني بالعربي الفصيح بالناقص عضو كونغرس فاسد ؟ اذا اكان المقابل ايصال فلسطينيه للكونغرس الامريكي الذي سيخلق وجودها ضجه اعلامية اشبه باولومبياد سياسي ، وخاصه بعد ان وعدت رشيده طليب بانها ستحضر حفل التنصيب وتدخل الكونغرس الامريكي دخول الفاتحين بالثوب الفلسطيني كما دخل صلاح الدين للقدس ، و بهذا الانجاز سيتغنى مدمني الهزائم العرب بهذا الانتصار ، وسننسى جريمه نقل السفاره ، والجرائم الاخرى التي ترتكبها السياسات الامريكية على الاقل في منطقة الشرق الاوسط .. وبعدها سيرقص الفلسطينيون بالشوارع ، وتنشغل وسائل الاعلام الامريكية بهذا الحدث الجلل ، وسيطلق الرصاص في رام الله ، وغزه ، وفي الوطن العربي ستوجه الدعوات لرشيده طليب من“ بن سلمان - وبن خريان - وبن ضرطان لزياره مزابل الخليج “ وستتباهي رشيده طليب بالثوب الفسطيني وستقلد احمد الطيبي ، وفذلكاته في الكنيست الاسرائيلي

وهذه العمليه ستخلق تحول كبير في عمليه النضال الفلسطيني الذي يعتمد على الثوابت الوطنية ، واليوم الخطوره التي يجب ان ينتبهوا لها هو الجيل الجديد للمهاجرين العرب الذي بدؤا يندمجون فعلا في قيم المجتمع الراسمالي ، وسيتم استيعابهم باطر تحرفهم عن نضالاتهم المشروعه ، ولا يغركم استعراضات التهريج التي ستقوم بها رشيده طليب في الكونغرس ومسرحيه لبس الثوب الفلسطيني الذي ترتديه ايضا مضيفات شركه العال الاسرائيليه .

اما الخازوق الثاني الذي تنتظرة الجالية العربية ، والفسطينية بشكل خاص هو سطوع نجم ماهر عبد القادر او جيمس الزغبي الفلسطيني بعد انتهت تجربه جيمس الزغبي اللبناني بعد موت الامير بندر بن سلمان الذي تبناه طيلة الحقبة التي كان بها سفير للسعوديه في واشنطن... وليس من المستبعد ان يتبنى سيسي مصر جميس الزغبي الفلسطيني عبر السفير المصري في واشنطن ، او ان تتدخل الامارات عبر دحلان ، قبل مزبله قطر لركوب الموجه .

ونجاح رشيده طليب بكل تاكيد ستجعل من ماهر عبد القادر مسؤول حملتها في نيوجرسي ، رئيس لمكتبها في الكونغرس الا اذا كانت قليله اصل ومن هنا تجد استماتت ماهر عبد القادر في السعي لنجاح رشيده طليب والتي ستنجح كما هو متوقع لتنقذ السياسة الامريكيه من وجهها القبيح والعدواني ضد القضيه الفسطينيه ، وستنجح رشيده طليب وماهر عبد القادر بانشاء لوبي فلسطيني اشبه باللوبي الذي فشل به حسام زملط وشله الهمل الذين من حوله ، يعني بالمستقبل القريب بلا منظمه تحرير ، وبلا مجلس وطني بل البديل بان تدخل رشيده طليب الكونغرس الامريكي بالثوب الفلسطيني وستقوم باستعرضات التهريج لارضاء السذج من الشارع الفلسطيني الذين يبحثون عن انتصار في ظل الهزائم التي تعم الشارع العربي وقد لا يصحوا الفلسطينيون على الخازوق الا بعد فوات الاوان ، ونبتلي بلوبي يقوده جيمس الزغبي الفلسطيني الذي فشل خلال ربع قرن في تكريس تجربه واحده ناجحه في العمل المؤسساتي الجالوي . وغم ان كل البواب والدعم كانت مفتوحه له ... ..والخطوره ان ينتقل الفلسطينيون الى النضال عبر اللوبيات في امريكا التي ستنتشر في كل حاره وبيت وتصبح مرجعياتهم لوبيات بالكونغرس الامريكي وسفارات دول صفقه القرن ( وهذا هو المطلوب للدوائر الصهيوينه ؟ ولذلك اقول انشا الله ما تنجح رشيده طليب في الانتخابات ويا محلى فسدة فتح - وتجار والانفاق في غزه - وبقايا الابقار المقدسه في منظمه التحرير ، والله انهم افضل بمليون مره من صراع اللوبيات الذي ينتظرنا من ثوار الفيس بووك الذي تباهى بهم حسام زملط - لمرتزقه السفارت ااالخ ، واطالب ابناء الجالية بالدعاء معنا بان تسقط رشيدة طليب في الانتخابات ، اذا اقتنعتم بوجهه نظري او استعدوا للمرحلة القادمة التي ستتغير بها كل معادلات وقيم النضال الجالوي في الغربه ،نبتلي باللوبيات المشبوهه والمرحله قادمه لا محاله مع الجيل الجديد . فهل نحن فعلا مستعدين لها .