شقيقة سعاد حسني تقاضي صناع " عوالم خفية "

جهينة نيوز:

رفعت جانجاه حسني، شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، دعوى قضائية ضد منتجي مسلسل "عوالم خفية"، بسبب اقتباس أحداثه من كتابها " أسرار الجريمة الخفية " على حد قولها و الذي تضمن كواليس مقتل سندريلا الشاشة العربية في العاصمة البريطانية لندن عام 2001 .

وأكدت جانجاه في الدعوى أن صناع المسلسل، وهم المنتج والمخرج رامي إمام، والكتّاب محمد محرز، وأمين جمال، ومحمود حمدان، اعتدوا على حقوق الملكية الخاصة بكتابها، واقتبسوا كثيرا من أحداثه، وذلك في المعالجة الدرامية لمسلسل "عوالم خفية"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت جانجاه حسني شقيقة الفنانة الراحلة، سعاد حسني، إن أحداث مسلسل "عوالم خفية"، تجسيد لقصة شقيقتها الراحلة، حيث تتطابق أحداث المسلسل كثيرا مع قصة حياتها.

وكانت جانجاه قد صرحت، في شهر مايو الماضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي، وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساء"، بأنها ألفت كتابا بعنوان "أسرار الجريمة الخفية"، موضحة أن المؤلف اختار اسما قريبا من هذا الاسم، من باب التحايل، حتى لا يُتّهم بأنه يتحدث عن شقيقتها الراحلة، كما أن أحداث المسلسل تتشابه مع قصة سعاد حسني من خلال الإشارة للفساد وكتابتها لمذكراتها ثم انتحارها.

وأشارت جانجاه آنذاك إلى أنها كلفت محاميها الخاص بأن يستعد لرفع دعوى ضد القائمين على المسلسل في حال تطابق باقي الأحداث، والتأكد من أنها تحكي قصة حياة شقيقتها.