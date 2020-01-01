مجلس شورى يجيز لـ«البشير» الترشح للانتخابات الرئاسية 2020

جهينة نيوز:

أجاز مجلس شورى "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان تعديل النظام الأساسي للحزب ما يسمح بترشيح الرئيس السوداني، عمر البشير، للانتخابات الرئاسية عام 2020.

وكان مجلس أحزاب وقوى الحوار الوطني بولاية الخرطوم قد أعلن ترشيحه المشير عمر البشير لدورة رئاسية جديدة في 2020 بالإجماع.

وثمن رئيس المجلس عبدالرحيم محمد حسين عقب افتتاحه دار المجلس ببحري ثقة الأحزاب والفعاليات السياسية في الخرطوم في رئيس الجمهورية مبينا انها سبقت المؤتمر الوطني في ذلك .

وأضاف عبدالرحيم أن من أولويات العمل السياسي في هذه المرحلة التوافق على الدستور وقانون الانتخابات لأنهما مربوطان بآجال زمنية محددة مشددا حرصهم على عدم دخول البلاد في فراغ دستوري أو سياسي.

ودعا رئيس المجلس إلى تغليب الوحدة الوطنية ووحدة الأمة عند نقاش قضايا الدستور والانتخابات وألا تتمترس الأحزاب السياسية حول رؤاها فقط وإنما يجب تقديم التنازلات من أجل الوطن والأمة والالتقاء مع الجميع في رؤيا سياسية وسطية تجمعهم حول الأهداف الوطنية.