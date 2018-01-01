شركات كورية جنوبية متهمة بانتهاك العقوبات على بيونغ يانغ

جهينة نيوز:

أعلنت الجمارك الكورية الجنوبية ان ثلاث شركات كورية جنوبية استوردت كميات من الفحم والحديد من كوريا الشمالية، في انتهاك كما يبدو للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

وأوضح مسؤول في الجمارك أن أكثر من 35 ألف طن من الفحم والحديد الكوري الشمالي استوردت الى الجنوب عبر روسيا بين نيسان وتشرين الاول 2017.

وأوضح أن "كل سفينة يشتبه في أنها انتهكت العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة سيتم منعها من الابحار وحظر دخولها الى الموانىء الكورية الجنوبية".

وأفادت الجمارك في بيان نشر في ختام تحقيق استمر عشرة أشهر أن حمولة الفحم نقلت أولا إلى روسيا حيث تم تعديل مصدرها على أنها روسية بواسطة وثائق مزورة قبل أن يتم تحميلها على سفن متوجهة الى كوريا الجنوبية.