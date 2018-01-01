أبراج يوم الجمعة 2018/8/10 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 8/10: شخص يحب ان يعيش بلا قمع بكل حالاته يظل مبتسم فرح، ينقل الفرح دائماً إلى الشباب، داعم، ان خانه الحظ يقول مجرد خيانة لا يقف عندها، يحب النكتة اللطيفة، شخص يحافظ على الاسرار، يغير شيء في حياته لأنه يحب الظهور ويحب الآخرين أن يكون مصدر ايجابي، يحب التهريج والمزاح وابداع وخيال، يبحث عن الاشخاص الذين يمدحوه، يحب التنقل، هذا الشهر يحمل له سفر، سنة يتعلم فيها اشياء جديدة مكاسب مالية،سنة يتعلق بنقل منزل للبعض، بدء مشروع جديد، الأشهر القادمة مشرقة، مناسب جداً ليبلغ الاهداف ليستعيد ثقته بنفسه ولأن عنده القدرة لمواجهة المتاعب، سنة مميزة على صعيد العقارات والقانون ومرافقة مريض للبعض، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: ترغب بالتقرب من أحبائك وتعزز علاقتك معهم بوسعك ممارسة نشاط فني لا تتردد في التعبير عن عواطفك لأنك تحاول أن تكرس المزيد من الوقت للأحبة، يوجد علاقات ازدهار، عندك اليوم شؤون شخصية، تغير مكان اقامتك تهتم بشكلك الخارجي، صوتك مسموع، ممكن وجود شيء أدبي فني للبعض وللبعض عندهم اهتمام بأولاد أو خبر يخص أولاد مولود الحمل.

الثور: بوسعك اليوم ادخال اي تعديل مطلوب على المسكن وتعزيز روابطك العائلية، تنشغل في مسائل عائلية لا تترك أحد يحبطك أو يتدخل بشؤونك لأنك اليوم تحاذر الخلافات لا تضخم الأمور، تبدو مرهف الاحساس متوتر قليلاً بسبب قلق أو سفر أو وعكة صحية أو تصليحات وأعطال مفاجئة لك مولود الثور.

الجوزاء: تنشط اليوم بدراسة وبسفر واتصال مناسب، تخرج بنزهة، عندك تعامل مع اخ وجار، تحافظ اليوم على هدوئك ورصانتك لأنك تحسن نفسك، معنوياتك مرتفعة، تنقلاتك مهمة وتتمتع بسرعة خاطر قوة افكار اعذار، تتمتع بديناميكية وحماسة، يوم جيد نهارك للتواصل والتصليحات التي تخص الاجهزة الالكترونية مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم يحمل لك فرصة مالية تكون مفاجئة لك تدخلها تحسيناً على ميزانيتك تعالج استحقاق تتسرع بتوظيف اموالك يوجد تفاصيل اليوم تهتم فيها خواطرك نوعاً ما تتحسن لأن معنوياتك مرتفعة بسبب الامور المالية او اخبار تخص هدايا او مكاسب أو اشياء ضائعة مولود السرطان.

الأسد: ثقتك بنفسك كبيرة اليوم يعم النشاط بادر خطوة جديدة تنبع من مركزك الاجتماعي، تتحسن المعنويات بشكل ملموس وتنطلق بورشة جديدة، تسجيل مواجهة بواقع صعب، تمارس ارادة قوية مع انتفاع وحماسة وتنتصر على كثير من الاعتبارات اليوم مولود الاسد.

العذراء: متطلب نهارك، انتبه لجهدك الجسماني، يوجد اعمال كثيرة انتبه لصحتك لا توقع عقود ولا تبدأ بعمل جديد، فارغ الحظوظ ويمكن الامور سيكون فيها هدوء وتبتعد عن الاضواء، لا تقرر اي شيء ويمكن ان يخيب املك يمكن ان يكون نهار سيء بسبب نميمة او معاتبة مولود العذراء.

الميزان: تسعد اليوم بلقاء أصدقاء تتعاون معهم ويفاجئك أحدهم بتصرفاته أو طلباته، لا تبقى وحيد، الظروف واعدة بتعاطف تعين بتحركاتك وتفرح بدعم جهة، تتحدث النجوم والفلك عن لقاءاتك وعن تعاونك ومعارفك عزائم دعوات لقاءات تطلب أمنية تتحقق مولود الميزان.

العقرب: اليوم مناسب اذا كنت تبحث عن عمل او ترغب بادخال تعديل على العمل، تثبت جدارتك للمسؤولين، الغرباء اعداء لكن موجودين، يمكن وجود احد يحبطك لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك، اليوم تسيطر على اعصابك قليلاً، انزعاجات وتعامل مع غرباء ونزلة اسواق وتصليحات واعطال ولهجة غير لهجتك مولود العقرب.

القوس: مناسب اليوم نهارك لتسمع خبر من بعيد ولتتصل ولتتكلم بأوراق ومعاملات، معنوياتك مرتفعة، فرص نجاحك كبيرة، فترة ايجابية جداً ليسهل خلالها حوار، خبر، سفر، تجارة، ربح، معتقدات امور غيبية، يوجد ظهور لك اليوم والصدقة ضرورية لك مولود القوس.

الجدي: اليوم تكثر الاعمال عندك، انجازاتك هي في حصة الأسد، عليك ان تنظم جدول غذائك، تأخذ قسط من الراحة، لا تلتهي، اليوم مناسب لتعمل عمل فيه شراكة تعويض مال أو ممكن في صحة أحد تكون بحاجة لرعاية، تسارع لتهدئة الخواطر، ممكن ان تتخلى عن مطلب أو خطوة، عليك ان تتباطئ قليلاً، امور مالية انشغالات بمعاملات اوراق او فواتير او استحقاقات مولود الجدي.

الدلو: اليوم مناسب لتقوم بعمل فيه شراكة يوجد طرف ثاني تعزز شراكتك، يوجد انفعالات قليلاً وحاول ان تخفي اليوم عداوتك ولا سيما مع ادارة مسؤولين مشاركة فيها جدال وصراعات انت خاسر اليوم وخصمك قوي وشرس مولود الدلو.

الحوت: عمل كثير قادر على انجاز اليوم أعمالك، عليك أن ترتب جدول أعمالك ولا تلتهي وعليك أن تصحصح باكراً، إذا أردت أن تكون النتائج مرضية ومثمرة اليوم فيجب أن تكون جهودك جيدة وتنطلق بمرحلة جديدة وتكون اليوم بالأولويات وتطلب مساعدة والتنقل من مكان لمكان لك مولود الحوت.