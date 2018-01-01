من هي أول امرأة مسلمة في الكونغرس الأمريكي؟

جهينة نيوز:

فازت "رشيدة طليب" الأمريكية المسلمة من أصول فلسطينية، بالانتخابات التمهيدية التي تخولها الترشح لعضوية الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، في ولاية ميشيغان.

وحسب "الإندبندنت" البريطانية، فإن رشيدة دخلت المنافسة على مقعد الترشح للكونغرس الأميركي كمرشحة عن الحزب الديمقراطي، بعد أن جمعت تبرعات ومساعدات تفوق المليون دولار، وأبرز مرشحي الحزب إلى جانبها، رئيسة مجلس بلدية ديترويت بريندا جونيس، وورئيس بلدية ويستلاند بيل ويلد، بالولاية نفسها.

وحصلت "طليب" في الانتخابات الأولية على 33.6 % من أصوات الناخبين، متفوقة على منافسيها، ونظراً لعدم ترشح أي سياسي من الحزب الجمهوري على مقعد الدائرة 13، أصبح فوز رشيدة بالمقعد محسوماً بالتزكية، خلال الانتخابات التي ستجري في 6 تشرين الثاني.

وقالت رشيدة لـ "سي إن إن" في وقت سابق "لا يتعلق الأمر فقط بأن تكون موجودا وتتباهى بإيمانك، لطالما أخبرت الناس أنني أُظهر جوهر الإسلام، بطريقة مؤثرة عبر خدمة المجتمع".

رشيدة، الأخت الكبرى لإخوتها الأربعة عشر المولدين، من أبوين من فلسطينيين، وعمل والدها في مصنع تابع لشركة فورد موتورز في ديترويت.

وتضم الدائرة 13 التي ترشحت عنها رشيدة مناطق من ديترويت، وأحياء تابعة لها، وهي واحدة من أكبر مراكز المسلمين والأمريكيين العرب في أميركا.