مراهق أميركي يقتل 5 من أفراد عائلته بمساعدة أخيه الأكبر

جهينة نيوز

أفاد موقع "سكاي نيوز" الأميركي بقيام المراهق الأميركي "ميشيل بيفر" بقتل أفراد عائلته بطعنه والديه وأخويه الصغيرين وأخته الصغرى ابنة الخمس سنوات، بمساعدة أخيه الأكبر.

وتم إيقاف المراهق وأخيه منذ قرابة السنتين في عمر ال16، ويواجه الأخوين اليوم عقوبة السجن مدى الحياة، وأضيف للأخ الأكبر السجن مع الأعمال الشاقة.

وتحدث محامي المراهق أنه رغم اعترافه بالجرم الذي ارتكبه في العام 2016، إلا أنه قد ضلل من قبل أخيه الأكبر.

ويشار إلى أن الشرطة علمت بالجريمة عبر اتصال مفتوح لم يتحدث من خلاله أحد، لكنها حضرت لتجد أفراد الأسرة قد لقوا مصرعهم.

والجدير بالذكر أنها الجريمة الأسرية الأكثر بشاعة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.