أنقرة و تل أبيب .. عداء استراتيجي أم تكتيك الأصدقاء . بقلم .. ربى يوسف شاهين

جهينة نيوز

"أنقرة "

في تصريح لأردوغان أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة ، "اسرائيل هي أكثر دولة فاشية وعنصرية في العالم" ، العلاقات التركية الاسرائيلية هي علاقات تأسست منذ 1949 و توضدت منذ اعتراف تركيا بدولة اسرائيل ، وأصبحت اسرائيل المورد الرئيسي للسلاح لتركيا ، و زاد التعاون في شتى المجالات العسكرية والدبلوماسية والاستراتيجية ، إلا أن تصريح أردوغان السابق لم يأتي من فراغ بل جاء بعد تصديق الكنيست على قانون "الدولة القومية" والذي يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد وذلك في 19يوليو 2018 فكان ان صرح ايضا بأن " روح هتلر تتجسد لدى بعض قادة الكيان الصهيوني" ، فقد أثار هذا القانون سخط بعض الدول الاسلامية على المستوى العالمي ، وعلى ما يبدو تركيا عارضت المشروع فمسألة التمييز العرقي تقلق تركيا؟! .

واستكمالا لما قاله أردوغان "لا يوجد فرق بين هوس هتلر بتفوق العرق الآري وبين فهم اسرائيل بأن هذه الأرض العريقة يجب أن تكون مخصصة لليهود فقط وأن روح هتلر التي قادت العالم إلى كارثة كبيرة تعود لتتجسد لدى بعض القادة الاسرائيليين" .

"تل ابيب"

ردا على أردوغان يصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو متهما أردوغان "ذبح السوريين والأكراد وسجن عشرات الآلاف من مواطنيه" ، وتابع في تغريدة " إن مهاجمة الديمقراطي العظيم أردوغان للقانون القومي لدولة اسرائيل هو اعظم مذبح" ، فعلى ما يبدو أن العلاقات بدات "تتوتر بين البلدين" ، مع انه و في توتر سابق في عام 2010 بين البلدين حين قتل 10 نشطاء اتراك مؤيدين للفلسطينيين على يد قوات كوماندوس اسرائيلية في سفينة مرمرة التركية ، والتي كانت تحاول كسر الحصار المفروض على غزة ، قُطعت العلاقات ولكنها استؤنفت في 2016 .

أردوغان الذي يحاول دائما ان يظهر بمظهر المتبني للقضية الفلسطينية ، كان اول من ابرم اتفاق مع اسرائيل في يونيو 2017 والتي تنص على عودة العلاقات بين انقرة وتل ابيب ، والتي كشفت ان أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل حتى قبل الرئيس ترامب.

تركيا بحاجة لإسرائيل ، كلمة قالها أردوغان ، ففي التعاون العسكري تركيا تعد ثاني دولة بعد الولايات المتحدة والتي تحتضن اكبر مصانع اسلحة للجيش الاسرائيلي ، وهناك أيضا تعاون اقتصادي وتجاري وتطبيع مع اسرائيل ، وفي كلمة لوزير الاستخبارات والمواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس " إن الرئيس رجب طيب أردوغان يلعب مع اسرائيل بمصطلح"فرينمي" اي الصديق العدو .

فإذا ما نظرنا إلى الاختلافات الأخيرة بين أردوغان الإسلامي ونتنياهو الراديكالي ، نجدها تصب في مصلحة شخصية ولا تتعداها ، وبالنظر إليها من الناحية الاستراتيجية وما وراء المعلن قد يكون من الورائيات للمواقف، هو محاولة الكيان الصهيوني إضعاف منطقة غرب أسيا وهنا تقف مصالح مدفونة لتل ابيب بدعم حزب العمال الكردستاني "pkk" ودعم استقلال كردستان العراق ، وبالتالي دعم تقسيم تركيا ، كما ان الهوية الإسلامية لتركيا المتمثلة ليس فقط بحزب العدالة والتنمية بل بالأحزاب الأخرى الإسلامية ، في حال فشل حزب العدالة والتنمية سيزيد التوترات في ظل الظروف المستقبلية وكذلك مسالة الخلافات بين اللوبي الصهيوني وتركيا والضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني في امريكا ، وذلك للتضييق على تركيا على سبيل المثال "رفض تسليم تركيا مقاتلات إف-35" وكذلك التصويت على مشروع قرار يعترف "بالإبادة الجماعية للأرمن" في 24مايو 2018 وذلك في البرلمان الصهيوني.

وعليه كل هذه الخطابات والتصريحات في كلا الطرفين التركي والاسرائيلي ، لا يمكن أن تصنف الا في نوايا خبيثة لحكام يجعلون التصريحات مرفعة لكراسيهم .

وما وراء المعلن ..

قد يُكشف مع تقدم الأيام ، و ما تخبئه هذه السياسات الاستراتيجية والتكتيكية ما كان منها المعلن او الخفي .