وزارة الخارجية والمغتربين: ندين جريمة تحالف نظام بني سعود ضد حافلة الأطفال في صعدة

جهينة نيوز

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا الجريمة التي ارتكبها تحالف نظام بني سعود ضد حافلة في صعدة باليمن كانت تقل أطفالاً ما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وجرح آخرين ووصفتها بالجريمة البشعة النكراء.

وقال مصدر في الوزارة: هذه الجريمة البشعة تأتي في سياق الجرائم المتكررة التي يرتكبها النظام الوهابي السعودي ضد أبناء الشعب اليمني والتي تكشف عن الطبيعة الوحشية والدموية لهذا النظام المارق الذي يشكل خزان الفكر الظلامي التكفيري المتطرف والداعم الأساسي للمجموعات الإرهابية.

وأضاف المصدر: تؤكد سورية على المسؤولية الكاملة للدول التي تزود هذا النظام بمختلف وسائل القتل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل.. إن سورية تشدد على قناعتها بحتمية هزيمة المشروع السعودي في اليمن أمام الإرادة الصلبة للشعب اليمني.