زاخاروفا: الوضع العام في سورية يزداد إيجابية

جهينة نيوز

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضمن مؤتمرها الأسبوعي اليوم في موسكو: إن الوضع العام في سورية يزداد إيجابيةً حيث تم في جنوب غرب سورية تدمير بؤر الإرهاب كلياً واستعيدت السيطرة على الحدود مع الأردن ويجري استكمال عملية المصالحة في المناطق المحررة من الإرهابيين.

وأضافت زاخاروفا: وفقاً للأمم المتحدة سوف يتمكن مليونا مهجر تقريباً من العودة إلى سورية في الأشهر القادمة، مشيرة إلى أن الحكومة السورية قررت إنشاء لجنة خاصة بالمهجرين تنسق مع كل الجهات بهدف تأمين الظروف الملائمة لتسهيل عودتهم إلى وطنهم.

وكانت روسيا جددت أمس دعوتها الدول الأوروبية إلى إلغاء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتعاون في تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

من جهة ثانية قالت زاخاروفا: إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران سيؤدي إلى نتائج سلبية طويلة الأمد على النظام العالمي كما أنها ستؤثر سلباً على الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة “تلوي أذرع” الشركاء الأوروبيين وتجبرهم على التخلي عن تعاون متبادل المنفعة مع إيران.

وتابعت زاخاروفا: من الواضح أن المطالب الأمريكية بشأن أنشطة إيران النووية المشروعة ليست إلا ستاراً لتصفية الحسابات السياسية معها تحت ذرائع مفتعلة، مؤكدةً أن روسيا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي وستواصل الاسترشاد بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي 2231.