بدء تأهيل الشبكة الكهربائية في القنيطرة

جهينة نيوز

استلمت شركة كهرباء القنيطرة تجهيزات كهربائية من الوزارة لزوم إعادة تأهيل منظومة الشبكة الكهربائية في المناطق المحررة من المحافظة بعد أن أعاد إليها الجيش الأمن والأمان.

وأكد مدير عام كهرباء القنيطرة المهندس خالد سليمان على تضرر الشبكة الكهربائية بشكل كبير في القطاع الأوسط وبعض المناطق في ريف المحافظة الجنوبي حيث تقدر قيمة الأضرار الأولية بنحو مليارين ونصف المليار ليرة.

وأشار سليمان إلى أن التجهيزات التي تم استلامها عبارة عن ٥٠ مركز تحويل استطاعة ١٠٠ ك.ف وسيارتين محملتين بالأعمدة الخشبية وكوابل وكمية تقدر بـ٤ أطنان من أمراس الألمنيوم لزوم مد شبكات الكهرباء، منوهاً إلى أن الوزارة ستستمر بدعم شركة الكهرباء بالقنيطرة بالتجهيزات الكهربائية اللازمة لإعادة تأهيل منظومة الكهرباء وإعادة التيار الكهرباء إلى جميع بلدات وقرى القنيطرة المحررة.