وكالة بلومبرغ: تأثير تجميد الاستثمارات السعودية مع أوتاوا محدود

جهينة نيوز

رجحت وكالة "بلومبرغ" أن يكون تأثير قرارات الرياض بتجميد العلاقات التجارية والاستثمارية مع أوتاوا، والتخلص من الأصول الكندية محدوداً على الشركات الكندية التي تتضمن استثمارات سعودية.

واستعرضت "بلومبرغ" في تقرير نشرته، اليوم الخميس، استثمارات المملكة في كندا، وأوضحت أن الأصول السعودية في كندا تقتصر بشكل رئيسي على حصص في شركات الفنادق الراقية، وعلى بعض الحيازات الصغيرة في شركات مثل الشركة الوطنية الكندية للسكك الحديدية ومرافق الحبوب.

لكن الملفت في الاستثمارات السعودية في كندا، بأن معظمها تعود للملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، وتحديداً من خلال "المملكة القابضة"، وهي شركة مختصة بالاستثمار في الفنادق والعقارات والأسهم استحوذت على حصة في شركة "فور سيزونز للفنادق" تبلغ نسبتها 47.5% في العام 2007، وأوضحت المتحدثة باسم الفور سيزونز أن الخلاف السعودي الكندي لم يؤثر على حركة الزوار.

وعن استثمارات أخرى للمملكة في كندا، أشارت الوكالة إلى مجمعة "G3 Global Grain"، وهي مشروع مشترك بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني "سالك" وشركة الأغذية الزراعية الأمريكية "Bunge Ltd"، وقامت الشركة المشتركة في عام 2015 بشراء حصة أغلبية (50.1%) في مجلس القمح الكندي مقابل 250 مليون دولار كندي (حوالي 192 مليون دولار أمريكي)، وبعد ذلك بعام زادت "سالك" الحصة في مجلس الحبوب إلى 75%. إضافة لذلك تشارك "سالك" في مشروع لبناء محطة لتصدير الحبوب بالقرب من فانكوفر، وعن تأثير الخلاف على أنشطة الشركة، قالت "G3 Global Grain" إن المجموعة تواصل عمليات شراء وبيع الحبوب كالمعتاد.

كذلك يمتلك البنك الأهلي التجاري السعودي، استثمارات في 41 شركة كندية من بينها "Suncor Energy"، و"Canadian Natural Resources Ltd" وفي صندوق "Alhhul North America Index".

وكالة بلومبرغ