نادال إلى ثالث أدوار تورونتو

جهينة نيوز

صعد النجم الإسباني رافائيل نادال إلى الدور الثالث من بطولة تورنتو الكندية، الدوري العالمي للتنس «1000 نقطة»، على حساب الفرنسي بينوا بيير.

ولم يواجه نادال، المصنف الأول عالمياً، أي صعوبة في تخطي عقبة بيير، إذ فاز عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الخميس.

وسيلعب النجم الإسباني في الدور الثالث مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الذي تغلب بدوره على الهنغاري مارتون فوتشوفيتش، بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(7-6) و(7-6).

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