قرابة الـ400 مليار دولار كلفة الدمار في سوريا

جهينة نيوز

قدّرت الأمم المتحدة في تقريرٍ لها، كلفة الدمار الذي لحق بالبنى التحتية السورية بنحو 400 مليار دولار، نتيجة 7 سنوات من المعارك منذ بداية الأزمة في البلاد.

وصدر هذا التقرير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 50 خبير سوري ودولي، بدعوة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "الأسكوا".

وقدرت اللجنة حجم الدمار بأكثر من 388 مليار دولار، موضحة أن هذا الرقم لا يشمل الخسائر البشرية في إشارة إلى الأشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو الأشخاص الذين تركوا مساكنهم.

والجدير بالذكر أن "الأسكوا" ستصدر تقريرها الكامل والمفصل عن كلفة الدمار في سوريا في شهر أيلول المقبل.