بيسكوف: واشنطن شريك لا يمكن توقع سلوكه واتهامها لروسيا برعاية الإرهاب جنون

جهينة نيوز

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم: إن الاتهامات التي يوجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى روسيا برعاية الإرهاب تصل إلى حد الجنون، لافتاً إلى أن السؤال حول تمويل الإرهاب يجب توجيهه إلى البلدان التي تدعم المجموعات الإرهابية المتبقية في سورية.

وردّاً على سؤال الصحفيين له بشأن اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بتصنيف روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب قال: هناك الكثير من ذوي الرؤوس الحامية في الهيئات التشريعية في مختلف البلدان وبالطبع هم يسمحون لأنفسهم أحياناً بإطلاق تصريحات تصل إلى حد الجنون ولكن عندما نرى الآن المجموعات الإرهابية المتبقية في سورية.. ونحن ندرك تماماً من يمولها.. يمكننا بالطبع توجيه السؤال المتوقع إلى دول أخرى ألا وهو من الممول الفعلي للإرهاب ومن الرعاة الحقيقيون للإرهابيين.

كما اعتبر بيسكوف ربط العقوبات الأميركية بحادث تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية بأنه غير مقبول بشكل قاطع وغير قانوني، مجدِّداً تأكيد بلاده رفض أي اتهامات بالمشاركة المحتملة في حادث سالزبوري.

وحول الرد الروسي المحتمل على العقوبات الأميركية قال المتحدث: من السابق لأوانه الحديث عن إجراءات رد روسية واتخاذ تدابير مضادة.. قبل التأكد من التفاصيل.

أما عن احتمال حظر واشنطن الطيران الروسي إلى الولايات المتحدة قال بيسكوف: يمكننا الآن توقع أي شيء من واشنطن.. إنها شريك لا يمكن توقع سلوكه في الشؤون الدولية.. ولكن حتى الآن لا يوجد أي ذكر لأي حظر.. ولم نسمع تصريحات في هذا الصدد.

وأعرب المتحدث عن أمله في احتفاظ موسكو بعلاقات بناءة مع واشنطن لأنها ليست فقط في مصلحة شعبي البلدين ولكنها أيضا مهمة للاستقرار والأمن في جميع أنحاء العالم

سبوتنيك