حلا شيحا تتخلى عن الحجاب و تعود للفن

جهينة نيوز:

أعلنت الفنانة حلا شيحا، تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، بعد أشهر من عدم ارتدائها النقاب، واكتفائها بغطاء رأس.

وقالت حلا، في بيان صحفي، أن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، نافية بذلك شائعة انفصالها عن زوجها.

من جانبها، أكدت الفنانة هنا شيحة، خبر عودة شقيقتها المعتزلة حلا شيحة للفن، بعدما خلعت الحجاب.

وقالت، لـ"الوطن"، إنها بصدد إقامة مؤتمر صحفي من أجل طرح كل التفاصيل الخاصة بعودتها إلى الفن وخلعها للحجاب، مضيفة أنها لا تملك أي تفاصيل جديدة سوى ما صدر عن "حلا" في بيانها الخاص.

و نشر الدكتور محمد عماد، طبيب الأسنان، صورة جديدة مع الفنانة حلا شيحة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت "شيحة" دون حجاب، مرتدية بنطلون جينز، وسترة سوداء ذات أكمام طويلة، و"بلوزة" فضفاضة، تحمل اللون البني.

وعلق طبيب الأسنان على الصورة، قائلًا: "حلا شيحة في عيادتي امبارح، يعني مَش صورة قديمة

يذكر أن الفنانة حلا شيحا اعتزلت الفن و ارتدت الحجاب عام 2003 و خلعته فيما بعد لعدم وجود أصدقاء صالحين لها، وعادت إلى التمثيل بسبب «الشيطان» حسبما روت لتعود و تعتزل الفن و ترتدي الحجاب مرة ثانية عام 2006 ، و في العام 2007 ارتدت حلا النقاب و عملت داعية إسلامية .