شاعر لبنان يُهاجم إليسا ويحذف تغريداته ويعلّق: "هيدي تمثيلة"!

جهينة نيوز:

معروفٌ أنّ المشاكل وجولات الأخذ والرد بين الشاعر أحمد ماضي والفنانة إليسا ليست بحديثة العهد، بل مرّ عليها سنوات، وقد انتهز فرصة تعاطف الجمهور مع إليسا في أزمتها الصحية وإصابتها بمرض السرطان حتى يتهجم عليها.

وفي بادئ الأمر، كتب ماضي تغريدة مسيئة لإليسا فعلاً، إلّا أنّه عاد وحذفها عن حسابه في موقع "تويتر"، واستبدلها بأخرى قال فيها: "إذا كانت مريضة ألله يشفيها... وإذا كانت عم بتمثل كمان ألله يشفيها... وأنا أكيد ما بتمنى الشر لعدوي كل الموضوع... إنّو فانزاتها استفزوني ورديت".

وتابع: "إنّو معروفين يلي عم بيعلقوا أغلبيتهن شخص واحد على كل حال أنا عملت بأصلي وقلت ألله يشفيها إذا مريضة رغم قناعتي التامة إنّو هيدي كلها تمثيلية ومش جديدي هالخبرية قديمة كمان".

المصدر: لها