وفاة إحدى مختطفات السويداء لدى تنظيم “داعش” الارهابي!

جهينة نيوز

نعى أهالي مدينة السويداء اليوم الخميس إحدى المختطفات لدى تنظيم “داعش” الارهابي وتدعى زهية فواز الجباعي.

ووفق ما ذكرت “صفحة مختطفات السويداء” في “فيس بوك” اليوم الخميس، فإن تنظيم “داعش” أرسل صورة جثمان السيدة المسنة إلى واحد من الاهالي ادعى فيها أنها توفيت بسبب عوارض صحية.

وكان التنظيم اختطف أكثر من 30 مدنيًا من أهالي السويداء، كلهم أطفال ونساء، خلال عدة هجمات نفذها ارهابيوه على قرى ومناطق في ريف السويداء الشرقي في 25 تموز الماضي.

واشترط التنظيم خلال مفاوضات بشأن المخطوفين إطلاق أسرى له من نساء ورجال من سجون الدولة السورية كما اشترط انسحاب قوات الجيش من أراضي السويداء، وعدم مشاركة الاهالي بأي معركة إلى جانبها، بالإضافة لمنع استخدام أراضي السويداء في المعارك ضده.

وقوبلت هذه الشروط بالرفض من قبل الاهالي والحكومة السورية.

وأقدم تنظيم "داعش" الارهابي على إعدام أحد الشبان المختطفين الذين قام باختطافهم، بعد الهجوم الذي شنه على ريف المحافظة الشرقي حيث نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت الماضي مقطعا مصورا يظهر إعدام الشاب المختطف مهند ذوقان أبو عمار ويبلغ من العمر 19 عاما وهو طالب في كلية البحوث العلمية "ذبحا".

وتحدث الشاب خلال الفيديو أن فشل المفاوضات مع "داعش" كان سبباً لإعدامه، وأشار إلى أن تاريخ تصوير الشريط هو الخميس الماضي 2 اب .